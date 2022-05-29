Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte birçok ülkeyle görüşmeler gerçekleştirerek kazandırdığı yeni şubeleriyle ülke ekonomisine katkı sunan MADO tüm Dünya’ya ev sahipliği yapıyor.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ülke genelinde birçok kişiyi misafir ettiklerini söyleyerek sezona merhaba dediklerini ve bu sezondan oldukça umutlu olduklarını dile getirdi.