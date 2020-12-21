MADO verimli keçi sütü için kolları sıvadı!

Keçi sütünün kaliteli ve aromatik olarak elde edilmesi için MADO tarafından Türkoğlu ilçesine kurulan çiftlikte Farklı türlerden çeşitli keçilerde yer alıyor çiftlikte MADO yılın 365 günü süt alıyor.



MADO tarafından Araziye ekilen aromatik bitkiler sayesinde, dondurmanın içerisindeki sütün kalitesi ve aroması da lezzetlendiriliyor.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Aksu Haber’e MADO Beyazı’nı ve MADO Çiftliğindeki keçileri anlattı.