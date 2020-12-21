MADO verimli keçi sütü için kolları sıvadı!
Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan MADO keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmesi hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 13:50 21.12.2020, 18:23
Keçi sütünün kaliteli ve aromatik olarak elde edilmesi için MADO tarafından Türkoğlu ilçesine kurulan çiftlikte Farklı türlerden çeşitli keçilerde yer alıyor çiftlikte MADO yılın 365 günü süt alıyor.
MADO tarafından Araziye ekilen aromatik bitkiler sayesinde, dondurmanın içerisindeki sütün kalitesi ve aroması da lezzetlendiriliyor.
Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Aksu Haber’e MADO Beyazı’nı ve MADO Çiftliğindeki keçileri anlattı.
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