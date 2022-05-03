MADO yerli ve yabancı turistleri bayramda da ağırlamaya devam ediyor

150 yıllık serüveninde gelenekselden günümüze dünya standartlarında bir gelişme gösteren Mado bayrama özel birbirinden güzel ürünlerle misafirlerinin damaklarını tatlandırmaya devam ediyor.

Turistler özellikle Maraş dondurmasının tadına bakmak ve Kahramanmaraş’ın eşsiz yöresel lezzetlerini görmek için tur istediklerini dile getirdiler.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur gelen yerli ve yabancı turistleri ramazan bayramında da en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.