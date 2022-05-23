MADO yerli ve yabancı turistleri ve tur kafilelerini ağırlamaya devam ediyor!

150 yıllık serüveninde gelenekselden günümüze dünya standartlarında bir gelişme gösteren MADO misafirlerine birbirinden özel ürünlerle damakları tatlandırmaya devam ediyor.

Maraş dondurmasının tadına bakanlar ise daha önce hiçbir yerde bu dondurmayı yemediklerini söylüyor.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.