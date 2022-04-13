MADO yerli ve yabancı turistleri ve tur kafilelerini ağırlamaya devam ediyor!
Ülkenin ve Kahramanmaraş’ın ismini Dünya’nın dört bir yanına duyuran MADO yerli ve yabancı turistleri ve tur kafilelerini ağırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 16:33
150 yıllık serüveninde gelenekselden günümüze dünya standartlarında bir gelişme gösteren MADO misafirlerine birbirinden özel ürünlerle damakları tatlandırmaya devam ediyor.
Maraş dondurmasının tadına bakanlar ise daha önce hiçbir yerde bu dondurmayı yemediklerini söylüyor.
Yaşar Pastanesi Müdürü Sırrı Yanık ise işlerini severek yaptıklarını ve müşterilerinin memnun ayrıldıklarını söyledi.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.
Namaz Vakti 13 Nisan 2022
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|47
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|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
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|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
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|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
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|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
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|32
|51
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|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
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|29
|40
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|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
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|32
|36
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|31
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|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
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|41
|11. Espanyol
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|39
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|31
|36
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|30
|34
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|31
|32
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|31
|32
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|31
|29
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|31
|29
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|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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