MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’dan Aksu Haber’e özel açıklamalar

150 yıllık köklü geçmişi olan mado birçok sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin yanı sıra pandemiyle mücadele edilen zorlu sürece katkı sağlamak için hazır.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Aksu Haber’e yaptığı açıklamada MADO ailesi olarak tüm dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi için mado olarak kendilerine düşen her noktada tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.