MADO Yönetim Kurulu Üyesi Kanbur, dondurmanın koronavirüs'e etkisi olmadığını açıkladı!
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur dondurmanın koronavirüsün buluşma riskinin olmadığı konusuna açıklık getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2020, 14:42 20.06.2020, 18:09
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Yaz aylarında serinleme hissi veren ve içerisindeki salep, süt ve şekerden oluşan Maraş dondurması bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı oluyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dondurmada her hangi bir risk olup olmadığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dondurmada böyle bir bulaş riski yok. ”dedi.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, dondurmanın salep, süt ve şekerden yapılan bir gıda ürünü olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.
Dondurmada kullanılan salebin vücuda kuvvet verici bir madde olduğunu hatırlatan Kanbur, şunları kaydetti:
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