MADO’dan depremzedelere destek!

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere yardımcı olmak için tüm Türkiye seferber oldu.

Yaşanan depremin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için tüm kurumlar ve kuruluşlar aralıksız çalışırken, iş dünyası yaşanan afete kayıtsız kalmadı.

Dünyaca ünlü dondurma firması MADO depremzedeler ve arama kurtarma ekiplerine su ve sütlü tatlı ikramında bulundu.

Depremzedelere yardımcı olmak için her zaman hazır olduklarını ifade eden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, “İzmir'de meydana gelen depremden dolayı hepimiz çok üzgünüz, bizler iş dünyası olarak depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sütlü tatlı ve su gönderdik. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.