MADO’dan kadınlara jest!
Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü firması MADO 8 Mart Dünya kadınlar gününde kadın çalışanları unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2021, 19:04 08.03.2021, 19:12
Çalışanlarının %50’si bayan olan MADO kadın çalışanlara jest yaptı. MADO Yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur mesai bitimi MADO fabrikası önünde işten çıkan kadın çalışanlara karanfil dağıttı.
Burada açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur 8 Martta kadın çalışanlarımızı unutmadık ifadelerini kullandı.
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