MADO, mesaideki kadın çalışanlarına sürpriz yaptı

Çalışanlarının %50’si bayan olan MADO kadın çalışanlara jest yaparak onlara birer karanfil hediye etti.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur mesaideki MADO Fabrikası kadın çalışanlarına karanfil dağıttı onlarla sohbet etti.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise yaşar pastanesindeki kadın misafirlerine kırmızı karanfiller takdim ederek onların 8 mart dünya emekçi kadınlar gününü kutladı.

Burada açıklamalarda bulunan MADO yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur 8 Martta kadın çalışanlarımızı unutmadık ifadelerini kullandı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur da kadınların hayatımızdaki yerine dikkat çekerek onların her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.