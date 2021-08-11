MADO’YA bir Ödül de Temizdemir’den
İşadamı ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Temizdemir, fotoğraf albümlerinden seçtiği orkide çiçeği resmini Dondurma Ustası Mehmet Kanbur’a takdim etti.
MADO çiftliğinde iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Temizdemir’i ağırlayan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Başkan Yardımcısı Erdal Kanbur Temizdemir’in kendi elleri ile çektiği orkide çiçeği ödülünü kabul ederek işadamı Mehmet Temizdemir’e teşekkür ettiler.
Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur yaptığı konuşmada, “Ben şimdiye kadar yüzlerce değil binlerce ödül aldım, ama yakın dostum Mehmet Temizdemir’in anlamlı ödülü beni çok duygulandırdı. Benim için dondurma nasılsa ve dondurmanın olmazlarından birisi olan salep bitkisi orkide de benim için çok önemli. Dağlardan biz nasıl orkide bitkilerini biz topluyorsak fotoğraf sanatçısı ve iş insanı dostumuz Mehmet Temizdemir de dağlarda çektiği en güzel orkide resmini çerçeve yaptırarak bizlere armağan etmiştir. Kendisine emeklerine karşılık teşekkür ediyorum” dedi.
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