Mahalle halkının tek geçim kaynağı! Yumaklıcerit’te üzüm hasadına başlandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı 800 haneli Yumaklıcerit Mahallesi sakinleri, geçimlerini “peygamber üzümü” yetiştirerek sağlıyor.

Yumaklıcerit Mahallesinde dedelerinden miras kalan arazileri paylaşmak yerine bütünlüğünü koruyarak üretime devam eden çiftçiler, 17 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin 600 ton kuru üzüm üretiyor.

Pazarcık İlçesine 25 Km uzaklığı olan Yumaklıcerit’te Çiftçilerin yaklaşık 17 bin dekar alanda yetiştirdiği üzümler, kurutulduktan sonra Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunuluyor.

Yumaklıcerit Bağlar Mahalle Muhtarı Salih Keyf, mahalle halkının yüzde 90’ının gelir kaynağının bağcılık olduğunu söyledi.

Yumaklıcerit denince ilk akla gelen Peygamber üzüm yetiştiriciliği diyen Muhtar Keyf, 17 bin dekar alanın 8 bin 200 dekarı Peygamber üzümü yetiştiriciliği yapılıyor. Bu kurutmalığı olan bir çeşit. Peygamber üzümü, emek ve zahmeti çok olan bir üzümdür. Sofralara gelmesi zahmetlidir. Bu yıl 8 bin 200 dekar alanda yaklaşık 200-250 bin ton kuru üzüm bekliyoruz. Üzümün bu yılki verimi geçen yıla oranla dana iyi. Bölgemizdeki üzümün tamamı organik. Biz Yumaklıceritte üretiyoruz ama kendi pazarımız yok. Bu ürünler i Pazarlamacılar tarafından değerlendiriliyor. Bizim Üzümlerimiz 1. kalite üzüm piyasa olarak normal seviyedeyiz” dedi.

Geçmişten beri öğrendiğimiz ata, dede mesleği kurutmalık üzüm bu Mahallelerin geçim kaynağı diyen Bağlar Mahallesi Muhtarı Salih Keyf; “Atalarımız da bu işi yapmış, bizler de bu işi sürdürüyoruz. Burada yetiştirilen kurutmalık peygamber üzümünün değeri çok yüksek. Bizler 1. sınıf hasat çıkarmaya çalışıyoruz. Üzümü tiyekler den kesiyoruz. Daha sonra çürüğünü ayırıyoruz. Güneşin altında kurutuyoruz. Üzümü kesip kurutmak için yaklaşık bir ay çalışıyoruz. Lakin Pazar sorunumuz var. Maalesef geçen yıllarda aniden bastıran şiddetli yağmur tarım arazilerinde zarara neden olmuştu, onunla kalmadı, birde üzerine pandemi etkilemişti. Bu yıl ise orta derece de fiyatlar var. Şuanlık hasada yeni başladık nasıl bir yol haritası olacak onu da zaman gösterecek” dedi.