Mahalle yolları bakıma alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Onikişubat ilçesi Ilıca ve Döngel mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Ilıca mahallesinde bulunan Termal Tesislere çekilen yeni su hattı sonrası deforme olan yollarda da kilit parke uygulaması yapılıyor. Sağlık turizminin uğrak noktalarından olan mahallede ayrıca termal kaynak suyu yeniden depolama alanı kazandırılıyor. Döngel mahallesinde ise gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolda onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Muhtar’dan Teşekkür

Mahallesine yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduğunu ifade eden Ilıca Mahallesi muhtarı Hüseyin Kar, “Şehrimizin termal turizminin gözdesi olan Ilıca Mahallemizde termal kaynakta suyu yeniden depolama alanı ve hat yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölgemiz Ilıca tesislerimizin yenilenmesi sebebiyle daha hijyenik ve daha sağlıklı bir görünüm kazanacak. Çeşitli illerden gelen ziyaretçilerimiz ve bölge halkımızın da bu çalışmaları takdirle karşıladı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.