Mahalle yollarına parke döşeniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Karaömer mahalle yollarında kilit parke döşeme çalışmalarına başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesi Karaömer Mahallesi Düğün Yurdu mevkiinde toplamda 2 bin metrekare alanda kilit parke uygulaması gerçekleştiriyor. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol çalışmasıyla mahallenin ihtiyaçları bir bir gideriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karaömer Mahallesi Muhtarı İsmail Uçar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Muhtar Uçar’dan Hizmet Teşekkürü
Muhtar Uçar, “Yolumuzun yapılmasıyla ilgili talebimizi sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör karşıladı. Mahallelimiz sokağa çıktığında tozun toprağın içinde yürüyemiyordu. Ekiplerin çalışmasıyla yolumuz yenileniyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz su ihtiyacımızla alakalı depo ve altyapı çalışması da gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
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