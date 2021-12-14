Mahalleler arası futbol turnuvası Türkoğlu'nda başladı

Programda; Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şahin Hopur ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan tarafından tüm sporculara forma takdim edildi.

Turnuvanın ilk karşılaşması Türkoğlu Spor kompleksinde Fatih Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Mahallesi arasında gerçekleştirildi.

Müsabakada, maçın başlama vuruşunu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptı.