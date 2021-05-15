Maharetli ustaların ellerinden sofranıza!
Alpedo Kervan Lezzet grubundan tatlı bir dokunuş!
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2021, 16:48 15.05.2021, 17:58
Ramazan Bayramının vazgeçilmez tatlı lezzetleri Kervan Lezzet Grubundan.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nda Maharetli Ustaların Ellerinde Hazırlanan Tatlı Türleri bu günlerin vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini aldı.
Bu bayram da Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları sütlü ve hafif tatlıları, eşsiz dokunuşlarıyla bayram sofralarının başköşesindeki yerini aldı.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu hafif ve eşsiz lezzette bir tatlı yemek isteyenlerin tercihi olduklarını dile getirdi.
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