Mahir Ünal: 'AK Parti bir vefa hareketidir"

Burada Vefanın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel değerlerinden, karakter özelliklerinden birisi olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:

Ak Parti’nin Bir Vefa Hareketi Olduğunu Söyleyen Ünal, muhalefeti de şu sözlerle eleştirdi.

Programın ardından Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman ve annesi Döndü Gök'ü ziyaret eden burada Aksu Haber mikrofonlarına bir açıklama yaptı.