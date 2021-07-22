Mahir Ünal bayramın üçüncü gününde ziyaretlerine devam etti

İlk olarak Mehmet Altuğ Uyan’ın ailesini ziyaret eden Grup Başkanvekili Ünal aileye taziyelerini bildirdi.

Daha sonra İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı İl Ve İlçe Parti Yönetiminin de eşlik ettiği Grup Başkanvekili Ünal Kahramanmaraş huzur evini ziyaret etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ve Beraberindekiler burada huzur evi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak onlara karanfil hediye etti.

Daha sonra bir müddet onlarla oturup sohbet eden ak kadrolar huzur evi sakini neşet amcanın müzik resitali ile kendilerinden geçtiler.

Ziyaretler sonrasında bir açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaşlıların baş tacı olduğunu ve ak parti hükümetinin her zaman onlara destek olduğuna dikkat çekti.