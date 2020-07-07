Mahir Ünal Caddesi genişletiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkoğlu İlçesi Mahir Ünal Caddesi’nde genişletme çalışmalarına başladılar.

Toplam uzunluğu 5.2 km olan yolun ilk etap çalışmalarında 2,7 km’lik kısmında kazı ve hafriyat dolgu çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda 17 bin metreküp kazı çalışmaları ve 27 bin metreküp hafriyat dolgu çalışmaları yapıldı.

Yol, genişletme çalışmaları tamamladığında 17 metre genişliğinde iki gidiş iki geliş olmak üzere çift şeritli hale gelecek.