Mahir Ünal'dan Afşin'e bayram ziyareti

Ak Parti Myk Üyesi, Grup Başkanvekili Ve Aynı Zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Afşin İlçe Teşkilatınca Atatürk Parkında düzenlen bayramlaşma törenine katıldı.

TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bayramlaşma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM Grup Başkanvekili Ünal uzun süre sonra tekrar birlikte bayram geçirebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Daha sonra ilçelere yapılan yatırımları anlatan Ünal, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana yapmış olduğu hizmetlerin ortada olduğunu ancak muhalefetin halen "Siz Türkiye'ye ne yaptınız?" dediğini söyledi.