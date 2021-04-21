Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta!

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ilk olarak Göksun İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ünal burada partililerle bir süre sohbet etti.

Ünal, daha sonra şehidimiz Ali Özdemir’in ailesini ziyaret etti. Başkan Ünal burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehidin resminin basıldığı pul aileye hediye etti.

Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Şehitlerimizin manevi hatırasını yaşatmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vatan Size Minnettar” projesi kapsamında şahsa özel bastırılan pullarımız Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesine takdim edilmiştir. dedi.