Mahir Ünal: 'Sağlık, eğitim, ulaşım ve gençlerimize yönelik alt yapıyı oluşturduk'

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ baba ocağı Elbistan’a yaptığı ziyarette coşkulu bir şekilde karşılandı. Günü Elbistan’da geçiren Ünal, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları ile ağız ve diş sağlığı hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 20.06.2021, 15:55 20.06.2021, 17:56

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ baba ocağı Elbistan’a yaptığı ziyarette coşkulu bir şekilde karşılandı.

İlçe girişinde çiçeklerle karşılanan Ünal, vatandaşlarla selamlaşıp, hal ve hatırlarını sordu.

Günü Elbistan’da geçiren Ünal, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları ile ağız ve diş sağlığı hastanesi binasında incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi aldı.

İlçedeki diğer programların ardından Karahüyük Mahallesi’ndeki baba yadigârı bahçeye geçen Ünal, ziyaretleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede Elbistan’da sağlık, eğitim, ulaşım, spor ve gençlere yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Aksu haber mikrofonuna özel konuşan AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şunları kaydetti:

“Şimdi öncelikli olarak ben hem milletvekillerimize, hem büyükşehir belediye başkanımıza, hem ilçe belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü AK Parti teşkilatları her yerdeler. Mahalle mahalle ilçe ilçe büyük bir çalışma yürütüyoruz. Tabiki siyaset bir taraftan toplumun taleplerini ihtiyaçlarını almak ve bunları da devlet nezdinde, bürokrasi nezdinde çözme işidir. Biz Kahramanmaraş’ımızda büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri yürütüyoruz. Sağ olsun vali bey işin yatırım koordinasyon ayağında bakanlıkların yaptığı yatırımların her birini çok yakından takip ediyor, kaymakamlarımızla beraber. Büyükşehir belediye başkanımız ilçe belediyeleri ile beraber yerel yönetimlerin yatırımlarını çok yakından takip ediyor. Biz de milletvekjllerimizle beraber Kahramanmaraş genelindeki bitmekte olan, devam eden ve yeni proje ihtiyaçları olmak üzere bütün yatırımları yerinde görerek sonuçlandırıyoruz. Bugün Göksun Elbistan kara yolu ile ilgili yerinde incelemelerde bulunduk. Orada sorunları ihtiyaçları dinledik. Yine büyükşehir belediye başkanlığımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber yürüttüğü ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanmış, onu denetledik. Yine çalışmaları büyük oranda tamamlanan 600 konutlu TOKİ konutlarını inceledik. Ağız ve diş sağlığı hastanemiz son derece ileri bir teknolojiye sahip olacak. Bugün yine onu denetledik. Hem il sağlık müdürümüz, hem de özellikle valimizle birlikte yatırımları yerinde inceledik. Elbistan’ımızda inşası devam eden 3 bin kişilik kapalı spor salonumuzu inceledik. Bütün bunlar şehirlerimizin daha yaşanabilir, gençlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, hem ulaşım, hem eğitim, hem adalet, her alanda devam eden projeleri yapından takip edip sonuçlandırıyoruz. Ve en önemlisi de bugün bölgenin en önemli müzesi şehir müzesinin bugün açılışını yaptık. Şehrin hafızası niteliğinde bir müze açılışı yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza bu konuda teşekkürlerimizi ilettik. Her bir bakanlığımız kendi ilgi alanıyla ilgili gerekli çalışmaları vali beyin koordinasyonunda sürdürüyor. Bölgedeki arkeolojik kaza çalışması yapan hocalarla toplantılarımızı yaptık. Onların ihtiyaçlarını dinledik. Vatandaşlarımızla da bir araya gelerek onların sorunlarını sıkıntılarını dinledik. Çünkü dünya bir buçuk yıldır çok ağır bir salgın sürecinden geçiyor. Amerika’dan Avrupa’ya kadar çok büyük bir işsizlik ve istihdam sorunu var. Şu anda Amerika’da kayıt dışı işsizlik 90 milyona ulaşmış durumda. Yani insanlar evsiz, sokakta yaşayan insanlara dönüşmüş durumdalar. Türkiye’de akrabalık, komşuluk, iyilik ve dayanışmayla toplumlar kendi iç sorunlarını çözebiliyorlar. Ama Avrupa’da Amerika’da bir insanın işsiz kalması demek o insanın artık âdete bütün ihtiyaçlarının karşılanmaması ve sona ermesi anlamına da geliyor. Bu çerçevede yine valiliğimizin denetiminde, kaymakamlıklarımız sosyal vakıf yardımları, vakıflarımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın yardımları ile son derece iyi bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir belediyemiz ilçe belediyeleri ile beraber ilçelerde ihtiyaç sahiplerine yönelik çok ciddi yardımlar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığı’mız bütün Türkiye’de hem küçük esnafımıza hem de orta ölçekli esnafımıza dönük biliyorsunuz ciddi yardım paketleri açıklıyor. İnşallah bu salgın süreci sona erdiğinde Türkiye’nin önü son derece açık, kendini en hızlı toparlayacak ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. O yüzden hep aynı şeyi söylüyorum, kendimize güvenelim. Türkiye’ye güvenelim. Umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyelim. Türkiye’nin umutsuzluğa kapılması, karamsarlığa kapılması ve Türkiye’nin yapabilme yeteneğine yönelik saldırılara asla itibar etmeden umudumuzu inancımızı muhafaza ederek, mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

HABER: ALİ ÖZTÜRK-MEHMET DEVECİ

#AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal #Aksu Haber #aksu tv haber #Elbistan #Kahramanmaraş #Aksu Tv
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