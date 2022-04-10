Mahir Ünal: yeni öğretmenevimiz kompleks şeklinde olacak

2022 yılı yatırım değerlendirme programı için Elbistan’a giden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ortaokulu bitirdiği Mükrimin Halil Lisesi’ni ziyaret ederek, sınıfındaki sırasına oturup anılarını paylaştı.

Ünal ve beraberindeki heyet, öğretmenevi yapılacak alanda da inceleme yapıp ilgililerden bilgi aldı.

Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada kente yakışır çok amaçlı bir öğretmen evi yapacaklarını belirterek, “öğretmenlerin bütün ihtiyaçlarını düşünerek kompleks inşa edeceğiz” dedi.

Ünal yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Elbistan öğretmenevinin yapılacağı alandayız. Bizim eski askerlik şubesinin yerine burası yaklaşık on dönümlük bir bahçe. Öğretmenlerimiz için buraya geniş bir kompleks düşünüyoruz. Yani sadece bir öğretmenevi değil, öğretmenlerimiz buraya geldiklerinde diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak. İçinde, konferans ve düğün salonu ve kreşin de olduğu öğretmenlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir kompleks planlayabilirmiyiz dedik. İl milli eğitim müdürümüz yine yatırım şube müdürümüz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımızla. Şimdi hemen yan tarafta Mükrimin Halil Lisesi var, üst tarafta gençlik merkezimiz var, burası ortak bir kampüse dönüştürülebilir mi onu da değerlendireceğiz.