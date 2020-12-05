Mahir Ünal’dan Antalya’ya geçmiş olsun mesajı

Mahir Ünal, Antalya depreminin ardından paylaştığı mesajda, “Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

#Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen #deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun. — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) December 5, 2020