Mahir Ünal'dan Cemil Meriç paylaşımı
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in 104. doğum yılını, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 15:21 12.12.2020, 18:26
Ünal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Çile ve tefekkürden bilgeliğe uzanan bir yolcu.Hakikate talip bir mülksüz. Arafta yaşadı ve araftan seslendi. “En az tanıdığımızsa kendimiziz.” diyerek ışığı kendimize yöneltti. Doğu’nun ışığını keşfetti, kültürden irfana doğru kanatlandı. Cemil Meriç’in 104. doğum yılı kutlu olsun.”
Kaynak: Anadolu Ajansı
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