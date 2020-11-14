Manisa FK-Kahramanmaraşspor maçı 11’leri belli oldu
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü ile Kahramanmaraşspor bugün saat 13.00’te karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde her iki teknik direktör de sahaya süreceği 11’leri belirledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2020, 14:43
Manisa Futbol Kulübü ile Kahramanmaraşspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un onuncu haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik maç Manisa FK’nın ev sahipliğinde geçecek ve saat 13.00’te başlayacak.
İŞTE HER İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ:
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Sertaş Çam, Ahmet Kesim, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Recep Burak Yılmaz, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Mustafa Durak.
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Erdi Bakırcıoğlu, Hüseyin Cihan Avcu, Halil Uysal, Emin Altunay, Kadir Kaan Özdemir, Gökhan Sürücü, Yakup Ramazan Zorlu, İsa Baltacı, Talha Mayhoş.
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