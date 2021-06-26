Manisa Soma Alpedo shop açıldı

Kahramanmaraş’ın dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak için yatırımına devam eden Alpedo-Kervan Lezzet Grubu 7 ülke ve 72 bin noktada hizmet veriyor.

Her geçen gün hizmet ağını genişleten Alpedo Kervan Lezzet Grubu, Manisa’nın Soma ilçesinde Alpedo Shop ile vatandaşlara Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini ve dünyaca ünlü dondurmasını tanıtıyor.

Kahramanmaraş’ın başta dondurması olmak üzere, Kahramanmaraş Tarhanası, Kahramanmaraş Keçi Peyniri ve daha birçok yöresel lezzetleri Alpedo Shop Soma’da vatandaşların hizmetine sunuyor.

Açılışı gerçekleştirilen Manisa Soma Alpedo Shop’a ilgi yoğundu. Açılışa Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Soma Belediye başkanı Ali Tulup, Soma ticaret odası başkanı Cem doğan, Manisa Müsiad başkanı Reşit Ürper, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç belediye başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç ak parti ilçe başkanı Mehmet emin Güngör ve birçok davetli katıldı. Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu dondurma Show yaparak misafirlere elleriyle dondurma ikram etti.

Herkes tarafından büyük bir beğeni toplayan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ı Türkiye’ye ve Dünyanın dört bir yanına tanıtmaya devam ediyor.