Maraş biberi hasada hazırlanıyor!
Eşsiz lezzeti ile damaklardan tadı silinmeyen Kahramanmaraş biberinin üretim süreci devam ediyor. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetin Kaya'da çiftçileri ziyaret ederek bereketli bir sezon diledi.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2020, 10:22 06.07.2020, 17:35
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Kahramanmaraş’ın tescilli yöresel ürünlerinden “Maraş Biberi” nin topraktan sofralara uzanan meşakkatli yolcuğu devam ediyor.
Uzun uğraşlar sonucu toprak üzerine çıkarılan biberlerde çapalama ve seyreltme çalışmaları üreticilerin yüksek sıcaklar altındaki gayretleriyle sürdürülüyor.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya da biber üreticilerinin çalışmalarını yerinde gözlemleyerek sezona dair değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Çetinkaya, yaptığı değerlendirmede üretim aşamasında çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Çiftçiler de bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.
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