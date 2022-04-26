Maraş Çöreği bayram için hazır!

Tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli hazırlanan ve özellikle taş fırınlı işletmelerde yapılan Maraş çöreği kent için önemli bir bayram geleneğini oluşturuyor.

Osmanlı döneminden bu yana üretilen çörek, yöre halkı için Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çöreğin Kahramanmaraş ile özdeşleşmesine öncü olan 1981 yılından beri Kahramanmaraş Kapalı çarşısında hizmet veren Tatsam Çörekleri İşletme Sahibi Kamil Akçöp, Maraş çöreğinin en büyük özelliğinin odun ateşinde pişmesi olduğunu söyledi.