Maraş Dondurması Çin Fuarı'nda

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çin İle Ticaretimizi Daha Sürdürülebilir Ve Dengeli Bir Yapıya Kavuşturmak İstediklerini ve Çin’in , En Büyük Üç Ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye ve Çin arasında köklü siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin olduğunu belirterek "Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyi Başkanı sıfatıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu adına, Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Türkiye- Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu"nun açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaj gönderdiği, ATO Congresium'da gerçekleşen programda konuşan ATO Başkanı Baran, Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğunu ifade ederek son yıllarda teknoloji, araştırma-geliştirme ve özellikle sınır-ötesi elektronik ticarette önemli mesafeler kat ettiğini bildirdi.

Çin'in ülkemizin uzak Asya'daki en büyük, dünyada ise Almanya ve Rusya'dan sonra üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Baran, "Türkiye ile Çin arasında 2001 yılında 1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2020 yılında 26 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Bu süreçte Çin, en büyük üç ticaret ortağımızdan biri haline geldi" diye konuştu.

Covid-19 salgın sürecinde iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra uluslararası platformlarda gösterdiği işbirliği örneklerinin de son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, ÇİN İÇİN İDEAL BİR BÖLGESEL MERKEZ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Çin'in ülkemize yapmış olduğu toplam 2 milyar dolar civarındaki yatırımların enerji, altyapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon ve hayvancılık gibi sektörlerde yoğunlaştığını kaydeden Baran, "Çin'in dünya çapındaki doğrudan yatırımları dikkate alındığında bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Türkiye, Çinli global şirketler için ideal bir bölgesel merkez olma potansiyeline sahip" dedi

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişiminde somut adımlar atmaya devam ettiğini kaydeden Baran, Türk iş dünyası olarak, ilk günden bu yana Kuşak Yol Girişimini yakından takip ettiklerini ve Kuşak Yol çatısı altında, Hazar Geçiş Koridorunun önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Türkiye - Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği ile Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği forumun açılış konuşmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Ren Hongbin, Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan, Çin Halk Cumhuriyeti Metaller, Madenler ve Kimyasallar İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CCCMC) Başkanı Jiang Hui, Çin Halk Cumhuriyeti Gıda ve Hayvancılık Tarım İthalat İhracat Ticaret Odası (CCCFNA) Başkanı Cao Derong tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Çin ve Türk heyetleri stantları gezerek yetkililerden bilgiler alırken bir Dünya markası olan MADO ürünlerini tanıtarak ikramlarda bulunurken, MADO’nun bir su markası olan MARSU ise davetlilere su ikram ederek ürün tanıtımına büyük katkı sağlarken Çin heyeti de MADO’nun tüm ürünlerini tadarak firma hakkında MADO Yönetim kurul başkan Mehmet Kanbur’dan bilgiler alırken Çin’li ekonomi heyeti ve Çin’le iş binliği yapan bir çok firma ise MADO ile iş anlaşmalarına imza attılar.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur da yapılan böyle bir etkinlik ekonomisi günden güne güçlenen Çin ve Türkiye için çok olumlu bir toplantı gerçekleştirildiğini ilişkilerin günden güne daha da büyüyerek iki ülke ticari anlaşmalara her zaman katkı olacaklarını söyledi.

Katılımlarından dolayı MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’a teşekkür eden Çin’li bürokratlar MADO stantlarını gezerek CCCFNA ve CCCMC kurumları ile Türkiye Çin İş Geliştirme Derneği arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından açılış konuşmacılarına katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.