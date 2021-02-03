Maraş Gündem Haber Sitesi Azerbaycan’dan Teşekkür geldi

Kardeş Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ savaşı başta olmak üzere Maraş Gündem Haber Sitesi ve imtiyaz sahibi Mehmet Taş’a yapılan yayınlar nedeniyle Azerbaycan Millet Meclisinden Teşekkür mektubu geldi

Dünya’da Tek Millet iki Devlet anlayışı içerisinde kardeşlik hikâyesinin yazıldığı Azerbaycan- Türkiye arasında barış ve kardeşlik köprüleri sağlam temeller üzerine devam ediyor.

Kardeş Azerbaycan’ın 30 yıldır işgal altında kaldığı Dağlık Karabağ savaşı 40 günden fazla sürmüş ve savaş sonunda Karabağ özgürleşmişti.

Başta savaş süreci olmak üzere Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde medya olarak haber sitemizde yapılan yayınlar ve kişisel gayretler nedeniyle sitemizin imtiyaz sahibi Mehmet Taş’a Azerbaycan Millet Meclisi tarafından takdir ve teşekkür belgesi verildi.

01 Şubat 2021 tarih ve 04/16 sayılı Azerbaycan Respublikasının Milli Meclisi yazısında: Kahramanmaraş – Türkiye Gap Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Gazeteci (jurnalist ) Durdu Mehmet Taş’a : (orijinali şekli ile)

”Hörmetli Durdu Mehmet bey,

Siz gardaş Türkiyenin tanınmış juranlistini ürekden selamlayır ve Azerbaycan vatan müharibesi vaktı 27.09.- 10.11.2020 verdiyiniz informasıya desteyine menevi desteye göre teşükkür ederim..

Siz hemişe Azerbaycanla media emekdarlığının medeni bağlarının möhkemlenmesine çalışmış bu sahada öz töhfelerinizin vermişsiniz

Bir daha size teşekkürlerimi yetirir, özünüze ailenize, doğmalarınıza ve gözel şeherinize en çok arzularımı bildirim.

Selam- saygılarla

Prof.Dr. Genire Paşayeva

Medeniyyet Komitesinin sedri

Maraş Gündem yazı ailesi olarak bu ödül bizim Türk Dünyası ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için vereceğimiz çaba, sorumluluklarımızı artırmıştır.

Azerbaycan Millet Meclisine ve Başkan Ganire Paşayeva’ya teşekkür ediyoruz.