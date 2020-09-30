Maraş işi kemik suyuyla ilikli mercimek çorbası pandemi sürecinde doping etkisi sağlıyor
Kahraman şehrin tarih sayfalarında gizli kalmış ve en özel lezzetlerden biri olarak günümüze kadar gelen kemik suyuyla yapılan ilikli mercimek çorbası yaşadığımız pandemi sürecinde adeta doping etkisi sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 16:10 30.09.2020, 19:19
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Kemik suyunda bulunan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirirken, kemik sağlığına da destek oluyor.
Kemik suyu, ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor.
Kemik suyu içerdiği kolajen ve jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklara karşı koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor.
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