Maraş işi kemik suyuyla ilikli mercimek çorbası pandemi sürecinde doping etkisi sağlıyor

Kemik suyunda bulunan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirirken, kemik sağlığına da destek oluyor.

Kemik suyu, ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor.

Kemik suyu içerdiği kolajen ve jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklara karşı koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor.