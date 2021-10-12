Maraş işi kemik suyuyla semizotlu mercimek çorbası
Kahraman şehrin tarih sayfalarında gizli kalmış ve en özel lezzetlerden biri olarak günümüze kadar gelen kemik suyuyla yapılan ilikli ve semiz otlu mercimek çorbası yaşadığımız pandemi sürecinde adeta doping etkisi sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 13:14 12.10.2021, 18:50
Kemik suyunda bulunan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirirken, kemik sağlığına da destek oluyor.
Kemik suyu, ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor.
Salatasından turşusuna, çorbasından yemeğine kadar pek çok şekilde hazırlanabilen semizotu içeriğinde bolca lif, A, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bulunur. Antioksidan özellikleri sayesinde, kalp sağlığını korur, kanseri önler, cildi gençleştirir, Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
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