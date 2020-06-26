Maraş işi 'sim sırma', 78 yıldır yeni kuşaklara aktarılıyor!

Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmed'in eşi Emine Hatun ve Fatih Sultan Mehmed'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleri arasında da bulunan Maraş işi "sim sırma", farklı alanlardaki kullanımıyla günümüzde de cazibesini yitirmiyor.

Geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanan Kahramanmaraş'a özgü geleneksel el sanatı "sim sırma" işlemeciliği, kentte ustaları tarafından sürdürülüyor.

Genellikle bitki motiflerinin stilize edilmesiyle oluşan sim sırmada gül, lale ve karanfil sık kullanılan motifler arasında yer alıyor. Sim sırma bindallı başta olmak üzere dekorasyondan giyime, çeyizlerden Kur'an-ı Kerim kaplarına ve türbe örtüsü olan puşidelere kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ bu mirası yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

El sanatları teknolojileri alan şefi Ayşegül Kaya okullarının 78 yıldır sim sırma ustaları yetiştiren bir okul olduğunu söyledi.