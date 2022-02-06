“Maraş Milli Mücadelesi Ve Şehrimize ‘Kahramanlık’ Unvanı Verilişi” konulu panel düzenlendi
12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ isimli konferans düzenlendi. Programda, milli mücadele kahramanları ve Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 13:25 06.02.2022, 16:31
Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ konferansı düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Doğan’ın yaptığı etkinliğe Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ve Doç. Dr. Erhan Alparslan konuk oldu. Etkinlikte, Maraş’ın milli mücadelesi, milli mücadele kahramanları, Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi, Maraş’a kahramanlık unvanı verilişi, Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Göztepe
|24
|28
|14. Galatasaray
|24
|28
|15. Kasımpaşa
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|19
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Gençlerbirliği
|22
|26
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11