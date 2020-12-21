“Maraş Olayları 80 darbesine zemin için planlandı”

Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu, “Maraş olaylarının” detaylarını Aksu Haber’e anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 17:08 21.12.2020, 17:52
“Maraş Olayları 80 darbesine zemin için planlandı”

Maraş olaylarının” 80 darbesine zemin hazırlamak için bir yol haritası çizildiğini ifade eden. Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu, 80 darbesinin Kahramanmaraş’ın en önemli kilometre taşlarından birisinin oluşturduğunu söyleyerek bu olayların, evvelinden hazırlık yapıldığını ifade etti.

Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu, “bazı kampanyalar da Maraş katliamı diyorlar. Hesabı sorulmalıdır türünden paylaşımlar yapıyorlar. Biz Kahramanmaraşlılar olarak bunları gördüğümüzde gerçekten kahroluyoruz” dedi.

Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu, sözlerine şöyle devam etti;

“Şimdi bu hafta bazı yerlerde kampanyalar gördük. Maraş katliamı diyorlar. Hesabı sorulmalıdır türünden paylaşımlar yapıyorlar. Biz Kahramanmaraşlılar olarak bunları gördüğümüzde gerçekten kahroluyoruz. Çünkü bu paylaşımları yapanların niyetlerinin asla iyi olmadığını düşünüyoruz. O dönem sadece mezhepler üzerinden bir kavga çıkarılmadı. Sağcı, solcu kavgası, Türk-Kürt kavgası yine o dönem içerisinde peydahlandı. Bütün bunlarla birlikte bizi birbirimize düşürüp 80 darbesine zemin hazırlamak için bir yol haritası çizdiler ve bu yol haritasının içerisinde Kahramanmaraş en önemli kilometre taşlarından birisini oluşturdu. Günler evvelinden hazırlık yapıldı.

O dönemlerde şehirde bir gariplik olduğunu herkes sezmişti. Bütün bunların neticesinde de o istenmeyen hadiseler meydana geldi fakat ben insanlara şunu sormak istiyorum; bu olaylardan evvel Kahramanmaraş’ta aleviler ve Sünniler arasında bir sorun yaşanmış mı? Herhangi bir ihtilaf olmuş mu? Olaylardan sonra bir mesele olmuş mu? Zaten bizim tarihimizde, kültürümüzde hiçbir zaman bizim gibi düşünmeyen insanları katletmek asla yok. Yalnız kendi dindaşımıza değil aleviler, Sünniler birbirinin Müslüman kardeşidir. Gayrimüslimler dahi bizim tarihimizde kendilerine iyi davranıldığını hep söylüyorlar. Böyle bir medeniyetin çocukları olarak o zamanki gladyonun yaptığı olayları Maraş halkına mal etmek, bunun üzerinden bir mezhep çatışması yaşatmak hatta hala bu oyunları sürdürmenin manası gladyo artıklarının var olduğunun göstergesidir. Yani bu adamlar istiyorlar ki hala Türkiye kendine gelemesin, kendi sorunlarıyla uğraşamasın, kendi siyasetini ikame edemesin, bu kısır çekişmelerin içerisinde debelensin dursun.

Olaylar buraya neden geldi? Bütün bu hadiseler Kıbrıs Barış Harekâtıyla bağlı. O hadisede Amerika bize ambargo uygulayınca biz bunların üstlerine el koyduk. Gerginlik arttıkça arttı. Arkasından bir de Haşhaş ekimi olayı gündeme geldi ve bu meselede de onlar Türkiye’ye 1977 yılında kota koymak istediler. Bizde rest çekip, “Bizim nereye ne ekeceğimiz sizi ne ilgilendirir” dedik. Bir de arkasından 1978’te Yunanistan’ın NATO’ya alınması olayı oldu. Yani Türkiye’ye dışarıdan iyi bir ders vereceklerdi. O dersi de bize verdiler ve bize Maraş harbinden sonra şunu söylediler, “Biz sizin zayıf noktalarınızı biliyoruz.” Şimdi bizim o zamanki şartlarda halimiz zayıftı. Bu tür olaylara karşı refleks gösterebilecek bir devletimiz yoktu. Ama bugünkü devlet öyle değil. Allah’a şükürler olsun bugün o oyunları bize söktüremiyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de ebediyen bu topraklarda böyle tezgâhlar olmayacak.” Haber: Gökhan Çalı

#Maraş olayları #Şevki Karabekiroğlu #Aksu Haber
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