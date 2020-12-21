Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Maraş olaylarının 42. yılı nedeniyle yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş’ta anma etkinliği yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 16:54 21.12.2020, 16:59
Ekinlik öncesi ve koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş çıkışlarında oluşturduğu kontrol notalarında geçiş yapan araçlara yönelik denetimlerde bulundu.
Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi’nde yer alan Erenler Cemevi’nde düzenlenen anma programında hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Programda Erenler Kültür Dayanışma Derneği Müslüm İbili, günün önemine binaen bir konuşma yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’ında katıldığı anma programı katılımcılar tarafından yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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