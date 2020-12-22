Maraş olaylarının üzerinden 42 yıl geçti
Karanlık odakların provokasyonları sonucu Kahramanmaraş'ta 1978 yılında yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişininse yaralanmasına sebep olan 'Maraş olaylarının' üzerinden 42 yıl geçti.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 17:23 22.12.2020, 17:24
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erenler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili, o dönemlerde derin devlet, halkın dini duygularını kullanarak, insanları kutuplaştırdığını belirtti
Yaşanan üzücü olay sonrası, Kahramanmaraş’a sürülmüş kara Lekeden rahatsız olduklarını belirten başkan İbili, hepimiz kardeşiz ve güzel şekilde yaşamak istiyoruz dedi.
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