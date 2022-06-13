Maraş Paça’nın Tekir Şubesi açıldı!
Kahramanmaraş’ın 2007’den Bu Yana Markası Haline Gelen Maraş Paça’nın Tekir Şubesi Açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2022, 12:42 13.06.2022, 17:50
Yoğun katılım olduğu açılışta, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu kurdeleyi keserek hayırlı uğurlu olsun dedi.
Tekir mahallesi yol boyu üzerinde bulunan Maraş Paça 7/24 çalışma esasıyla vatandaşlara hizmet verecek.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Maraş Paça Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sünbül, “şehrimizin değeri maraş paçasını tanıtmak için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz” dedi.
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