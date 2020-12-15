Maraş Saray Mutfağı TRT-2 ekranlarında

Kahramanmaraş'ın genç dinamik iş insanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın katkılarıyla Kahramanmaraş’ın eşsiz saray mutfağı TRT-2 ekranlarında Şef Yunus Emre Akkor’un sunduğu Sarayın Lezzetleri’nde tanıtılacak.

Sarayın lezzetleri programının yönetmeni Murat özekici, Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Alfi çörek ve Tarhana İşletmecisi Fehmi Büyükdereli, Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli eşliğinde Kahramanmaraş’ı gezerek programın nerede çekileceği hakkında bilgiler topladılar.

Kentin kültürü, sofra adabı ve Osmanlı döneminin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alacağı program ise Kahramanmaraş’ın tanıtılmasında büyük bir rol oynuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sarayın Lezzetleri programının Yönetmeni Murat Özekici, hem mutfak olarak hem tarih olarak Kahramanmaraş çok ünlü bir yer bizde TRT-2 olarak programımızı burada çekeceğiz ifadelerine yer verdi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, sarayın lezzetlerine yakışan Kahramanmaraş’ın saray mutfağını da en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah dedi.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, pandemi döneminde boş durmayarak Kahramanmaraş’ın tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadelerine verdi.