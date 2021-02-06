Maraş’ı kahraman yapan destansı mücadele bu filmle tüm dünyaya tanıtılacak

Maraş’ın Kahramanmaraş olduğu destansı kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya anlatmak ve cephedeki eşsiz mücadeleleriyle adlarını tarihe kazıyan kahramanları yâd etmek için ‘Ateşler içinde Maraş’ adlı kısa film çekilmeye başlandı.

KAHRAMANMARAŞ 06.02.2021, 12:08 06.02.2021, 16:00
Maraş’ı kahraman yapan destansı mücadele bu filmle tüm dünyaya tanıtılacak

Yönetmenliğini Mustafa Çakıroğlu’nun yaptığı ve Cinekare Film imzasıyla hayata geçecek olan ‘Ateşler içinde Maraş’ filmi; bir asır önce yaşanan, bu bağlamda da müthiş bir özveri gösterilerek kazanılan kurtuluş destanını anlatıyor.

Çekimlerine birkaç gün önce başlanılan ve hafta sonuna kadar tamamlanarak kurgu aşamasına geçilecek olan kısa filmin 5 Nisan tarihinde gösterime girmesi planlanırken; Kahramanmaraş, İstanbul ve Ankara’da da gala geceleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Yönetmen Mustafa Çakıroğlu, “Ben Kahramanmaraşlıyım. Uzun zamandan bu yana Kahramanmaraş için bir şeyler yapmak istiyordum. Bunu biz yapmazsak başkaları da yapmayacaktı. Bu düşünceyle harekete geçtik. Bugün sürecin sonuna geliyoruz. İnşallah güzel bir destanı tüm dünyaya güzel bir şekilde izlettireceğiz” dedi.

Çakıroğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Maraş’ı Kahramanmaraş yapan kurtuluş destanının üzerinden bir asır geçmesine rağmen millet, bayrak, vatan ve devlet sevgisini ayakta tutmaktadır. Maraş savunması, güney cephesinin en önemli şehir savunmalarından bir tanesidir ve kurtuluş mücadelesinin ilk savaşıdır. Yapısı itibariyle de dünyada eşine az rastlanır bir fedakârlık örneğidir. Bu örneği bilimsel bir belgesel olarak sadece Kahramanmaraşlılara değil, tüm vatandaşlarımıza sunmak için yaklaşık 2 yıl önce çalışma arkadaşlarımız Ünal Üstündağ, Murat Çürük, Soner Paçalı ile birlikte yola çıktık. Bu yolda değerli akademisyenlerimizle görüştük. Daha sonra belgesel çalışmaları ve arşiv taramaları sonucunda sözlü tarih süreçleri gelişti. Bunları 65 saatlik bir içerik ürettiğimiz röportajlarla ve daha sonraki röportajların akabinde de bir çalışma elde ettik. Bu çalışmadan da 3 saat uzunluğunda bir belgesel çıkarttık. Bu belgeseli biz 50 dakikaya indirdik ve süreç tam tamamlamadan araya pandemi süreci girdi. Bundan dolayı projemizi ertelemek durumunda kaldık. Yine değerli Kahramanmaraş milletvekillerimizin, bakanımız Mahir Ünal beyefendinin kıymetli destekleriyle bugün yarı belgesel yarı film olarak hayata geçireceğiz. 5 Nisan tarihinde filmin gösterimini yapmayı arzu ediyoruz. Onun için Kahramanmaraş’tayız.

“ÇEKİMLERİ HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Şu anda çekimini yaptığımız sahne şehir savaşlarının içerisinde Bitlis Defterdarının eşi Merzuka Selcan karakterimizin önemli bir duruşu var. Maraş kadınları çok önemli görevler üstleniyorlar ve bir asır önce yaptıklarını bir asır sonrasında da iç dünyasında yaşatıyorlar. Biz Maraş’ta şehir savaşındaki bulunan kadınlarımızın şu an burada hikâyesini canlandırıyoruz. Çekimleri hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Akabinde de kurgu süreçlerimiz başlayacak. Son olarak ta 5 Nisan’da inşallah gösterime sunacağız. Kahramanmaraş’ta, Ankara’da ve İstanbul’da gala yapmayı planlıyoruz. Ben tüm sürece destek veren Dulkadiroğlu Belediyemize, milletvekillerimize ve Mahir Ünal bakanımıza çok teşekkür ediyorum.

“BİLİMSEL BİR BELGESEL ANCAK GÖRSEL OLARAK TA BİR HİKÂYESİ VAR”

Esasen bu proje belgesel yapılmak üzere yola çıkmıştı. Yapısı itibariyle sadece bir kahramanın hikâyesini anlatmıyoruz. Sadece Maraş merkezini değil, tüm ilçeleri içine alan bir film yapıyoruz. Bilimsel bir film ancak görsel olarak ta bir hikâyesi var. Patrimonyal bir devletçikten güçlü ve kök salmış bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu, Mondros mütarekesiyle birlikte ülkesinin öncelikle Musul ile başlayan daha sonrasında da Maraş’la devam eden işgalleri söz konusu.”

“MARAŞ ADINA NE YAPABİLİRİZ BUNUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

‘Ateşler içinde Maraş’ filmine araç gereç desteği veren Antikacı esnafı Cahit Altıgöz ise şunları söyledi: “Şehrimizde yine milli mücadele ruhunun yaşandığı bir aya girdik. Kurtuluşumuzun 101’nci yılında şehrimize dair çok güzel bir proje var. Milli ruhu unutmamak adına bir kısa film çekiliyor. Bende antikacıyım ve elimden gelen desteği arkadaşlarımıza sağlıyorum. Bunları hiçbir ücret almadan verdim. Bu arkadaşlarımızı destekliyoruz. Maraş adına ne yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin kurtuluş savaşında nasıl mücadele verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu savaşın nasıl fedakârlıklarla kazanıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızda bu duyguyu film çekerek vatandaşlarımıza yansıtmaya çalışacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum.”


HABER: Mehmet DEVECİ- Gökhan ÇALI

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