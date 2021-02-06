'Maraş’ın milli mücadelesi ve güney cephesi konferansı' gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen etkinliklerin bugün ki konusu maraş’ın milli mücadelesi ve güney cephesi oldu.

Prof. Dr. Orhan Doğan’ın anlatımlarıyla düzenlene konferans pandemi kuralları nedeni ile Aksu TV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluştu.