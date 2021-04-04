Maraşlı dayı güldürdü!
Kahramanmaraş’ta bir yaşlı adam, bozuk kapı için 70 lira servis ücreti isteyen tamirciye kapıyı evden söküp getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 13:07 04.04.2021, 13:23
Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bir anahtar, kilit ve çilingir işi yapan iş yerinde yaşandı. Evindeki kapısının kilidi arızalanan Yunus isimli yaşlı adam, iş yerini arayarak servis ücretini sordu. Ücretin 70 lira olduğunu öğrenen yaşlı adam, evindeki kapıyı çıkartıp kendi arabasıyla iş yerine getirdi.
O sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Fatih Erzengin'in sorusu üzerine yaşlı adam, “Servis ücreti vermek istemedim ben de kapıyı söküp getirdim” dedi.
Kapısının kilidi tamir edilen yaşlı adam 50 lira ödeme yaparak iş yerinden ayrıldı.
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