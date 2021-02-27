ATV’de ekranlara gelen ‘MARAŞLI’ dizisi milyonları pazartesi ekrana kilitlemeye devam ediyor.



Dizi de ‘MARAŞLI’ karakterini canlandıran Burak Deniz’in kullandığı klasik otomobil Kahramanmaraş’ta da gündem oldu.





Kahramanmaraşlı vatandaşlar dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz’in kullandığı otomobilin Kahramanmaraş sokaklarında kullananların sayısının arttığını söyledi.





Klasik otomobil sahibi Zafer Evlice, “şu an gündemde olan ATV'deki Maraşlı dizisindeki ‘MARAŞLI’ karakterini canlandıran Burak Deniz arkadaşımızın bindiği otomobili televizyonda görünce bizlerde garajlarımızdaki klasik otomobillerimizi çıkartalım dedik. Tabi ilhamı Maraşlı dizisinden alarak Kahramanmaraş sokaklarında artık klasik otomobille gezmeye başladık. Ve ‘MARAŞLI’ dizisinde başrol oyuncusu Burak Deniz’in klasik otomobilinde dinlediği Kahramanmaraş’a ait türküleri de bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.



Klasik otomobil sahibi Mustafa Güzel de konuşmasında Kahramanmaraş’ta Klasik Araçların çoğalmasının öncelikli sebebinin ‘MARAŞLI’ dizisinin olduğunu söyledi.



Güzel, konuşmasına şöyle devam etti; “‘MARAŞLI’ dizisinden sonra klasik otomobile insanlar daha çok kullanmaya başladı klasik otomobillere daha çok rağbet var. Yani insanlar sokakta olsun çarşı merkezlerinde olsun klasik otomobilleri görünce hemen gelip fotoğraf çekilmek istiyorlar. Kahramanmaraş'ta daha önce bu araçlar vardı. Ama ‘MARAŞLI’ dizisinden sonra daha da gündeme çıkmaya başladı. Yani Kahramanmaraşlılar klasik otomobillerini garajlardan çıkarıp günlük hayatlarında kullanmaya başladı. Tabi bunda da ‘MARAŞLI’ dizisinin ve ‘MARAŞLI’ karakterini canlandıran Burak Deniz’in katsının çok olduğunu düşünüyorum” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı