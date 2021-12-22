Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın hayatı belgesel oluyor
Han Duvarları Şiirinde Yer Alan Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ı konu edinecek belgeselin lansmanı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 14:39 22.12.2021, 17:17
Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen lansmana belgeselde rol alacak bazı oyuncularda katıldı.
Belgesel de ünlü bazı isimlerde yer alıyor. Belgelin Müzikleri ünlü sanatçı Ferhat Göçer'e emanet olacak.
Yönetmenliğini Coşkun Çokyiğit’in üstlendiği belgesel çekimlere Kahramanmaraş’ta başlanacak.
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ı konu edinecek belgeseli kültür ve turizm bakanlığı sinema genel müdürlüğü destekliyor.
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