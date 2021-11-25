Maraş’tan Bir Haber Geldi Bienali çevrimiçi gezilebilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KAYES (Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği) işbirliğiyle düzenlenen Maraş’tan Bir Haber Geldi 1. Uluslararası Mail Art Bienali çevrimiçi olarak da ziyaret edilebilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sergilenen dünyanın farklı bölgelerinden birçok sanatçının eseri, dijital platforma da taşındı. 15 Kasım tarihinden bu yana toplam 120 eserin yer aldığı sergide, sevgi ve edebiyat kavramları ziyaretçilere en küçük boyutlarda sunuluyor. Sanatseverler; Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ya da http://kayes.org.tr/sergi-salonlari.php?seo=1.-mail-art-bienali internet sitesinden eserlere ulaşabiliyor.