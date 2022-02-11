Maraş’tan Yükselen Korkma sözü Anadolu’ya İlham Olmuştur…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kazanılan zaferle Milli Mücadele'de bir destan yazıldığını vurgulayan Başkan Güngör, “Bu muazzez topraklar; Sütçü İmam, Vezir Hoca, Ali Sezai Efendi, Senem Ayşe, Rıdvan Hoca, Arslanbey, Avukat Mehmet Ali Bey gibi binlerce kahramanın vaktine hazır olmasıyla kurtarıldı. Hürriyetin, bağımsızlığın sevdası yeri geldi hutbe oldu, yeri geldi satırlara dökülüp bir bildiriye işlendi. Kahramanmaraş’tan yükselen ‘Korkma!’ sözü, ebediyete kadar bağımsız olacak bu vatana ilham olmuştur” dedi.

Tüm Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum

“Zincirlenmiş, bağımsızlığından alıkonulmuş, esaret altına alınmaya çalışılmış bir vatan, işte bu yüksek mücadele ruhu ve kararlılığıyla kurtarıldı. Tarih ilk defa bir dirilişin böylesine kuvvetle olduğuna şahitlik etti. İmanla, irfanla, bağımsızlık aşkıyla yazdığımız kahramanlık destanımız 102 yaşında. Bu şehrin her bir ferdi, kahraman ecdadımızın muazzez ruhlarını taşıyor. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.