Marfi Otomotiv Alfa Romeo – Jeep, Sağlık çalışanlarına özel kampanya yaptı

Harika tasarımlarıyla ve göz alan modelleri ile herkesin tercih ettiği marka haline gelen Marfi Otomotiv Alfa Romeo - Jeep Kampanya Üzerine Kampanyalar Yapıyor.

Her ay farklı kampanyayla müşterilerine hizmet veren Marfi Otomotiv Alfa Romeo - Jeep, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel kampanya yaptı.

Kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Marfi Otomotiv Alfa Romeo - Jeep satış danışmanı şeyda menteşe, tüm vatandaşlara hitap eden kampanyalarında olduğunu belirtti.