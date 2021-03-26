MARFİ Otomotiv, başarıdan başarıya koşuyor!
2020 Yılı Pazar Payı Lideri MARFİ Otomotiv Oldu
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 16:26 26.03.2021, 16:28
Kahramanmaraş Ve Bölgenin Satış Lideri Olan Marfi Otomotiv Şimdide Türkiye’de Lider Olma Yolunda Emin Adımlarla Zirveyi Tırmanıyor.
Her Geçen Gün Başarısına Başarı Katarak Kahramanmaraş Ve Bölgenin Tercih Ettiği Tek Adresi Olan Marfi Otomotiv 2020 Yılını %18’lik Bir Pazar Payıyla Birinci Kapattı.
Marfi Otomotiv Aynı Zamanda Tofaş’ın Türkiye’de Aldığı Pazar Payının Daha Üzerinde Bir Pazar Payı Almasıyla da Ayrı Bir Başarıya Daha İmza Attı.
Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Tüm Kahramanmaraş Halkının Gösterdiği İlgiye Teşekkür Ederek Showroom’larına Davet Etti.
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