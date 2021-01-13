MARFİ Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal sektörü değerlendirdi!
MARFİ Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal, Güne Başlarken Programına konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.01.2021, 18:11 13.01.2021, 18:28
MARFİ Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal, güne başlarken programına konuk oldu.
2020’nin en çok satan ve Bursa FIAT fabrikasında üretilen Egea, Sedan modeli ve satış başarısını anlatan Sezal, sözlerine şöyle devam etti:
‘2019 ve 2020 yılında en çok satan araba markası FIAT oldu özellikle de Bursa FIAT fabrikasında üretilen Egea, Sedan modeline talep çok oldu.’
2020 otomotiv sektöründen de bahseden Sezal, pandeminin ilk çıktığı sıralarda pazarda küçülmeler olduğunu belirtti.
Sezal ayrıca, FIAT’ın çok yakında gelecek olan Suv modeli hakkında da bilgiler verdi.
Konuşmasının devamında Sezal, 2021 yılına dair beklentilerini ise şöyle dile getirdi.
Kampanyalarımız yıl sonuna kadar devam ediyor, vatandaşlar bu fırsatları kaçırmasın’
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